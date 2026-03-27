Nella puntata di Porta a Porta di mercoledì 25 marzo, Bruno Vespa ha rivolto un messaggio diretto all'azienda televisiva riguardo al rispetto delle regole sulla durata dei programmi. La trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2, alle 14, è stata indicata come esempio di violazione, portando Vespa a lanciare una critica pubblica. In risposta, Infante ha replicato con durezza, affermando che loro conoscono le regole.

Bruno Vespa contro De Martino? "Alla mia azienda chiedo di intervenire, le regole vanno rispettate". Il video Pur senza mai nominare il collega, in chiusura di puntata avvenuta con meticolosa precisione Infante ha dichiarato: "Questa è una trasmissione estremamente puntuale nel dare la linea ai programmi che seguono. Non altrettanto la partenza: ci chiamiamo Ore 14 ma partiamo alle 14:10. Ma noi le regole le conosciamo, le rispettiamo e soprattutto rispettiamo l'azienda che dà lavoro al sottoscritto e alla sua squadra". Quindi l'invito al pubblico di non cambiare canale, sottile frecciatina a non migrare su Rai 1 (rete di Porta a Porta) ribadita anche una volta tornato in onda dopo quattro minuti di pubblicià: "L'invito ai telespettatori di Rai2 è di restare su Rai2", ha ribadito il conduttore. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Bruno Vespa lancia la guerra a Milo Infante. Lui gli risponde (durissimo) in diretta: "Noi le regole le conosciamo"

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Bruno Vespa e la frecciatina a Milo Infante #brunovespa #MiloInfante #Rai - facebook.com facebook

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