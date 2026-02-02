Briciole al cielo riempie la sala del più antico cinema d' Italia
La sala del cinema Sivori, nel cuore di Genova, si è riempita di pubblico per la prima di
Sala colma al cinema Sivori di Genova, il prestigioso locale nel centro storico che è la più antica sala in Italia tra quelle in funzione, per la prima presentazione della versione cinematografica del cortometraggio piacentino "Briciole al cielo", scritto e diretto da Gian Francesco Tiramani per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
