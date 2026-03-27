Brescia | Mercatino Regionale Francese

Brescia si prepara ad accogliere un viaggio sensoriale nel cuore della Francia. Dal 27 al 29 marzo, Piazza della Vittoria si trasformerà in un autentico angolo d’Oltralpe grazie al Mercatino Regionale Francese, un evento che per la prima volta arriva in città con il patrocinio del Comune di Brescia. Per tre giorni, profumi, colori e sapori tipici della tradizione francese invaderanno il centro, offrendo ai visitatori un’esperienza unica all’insegna della qualità e dell’artigianalità. Protagonisti assoluti saranno i prodotti enogastronomici: oltre 80 varietà di formaggi, dai più noti ai più ricercati, racconteranno la ricchezza del territorio francese. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Brescia - Il Mercatino Regionale Francese (27.03.26)

Aggiornamenti e notizie su Mercatino Regionale Francese

Temi più discussi: Un angolo di Francia a Brescia; Brescia, in piazza Vittoria il 27 arriva il Mercatino francese: tre giorni tra sapori e profumi d’Oltralpe; Sapori e profumi di Francia, il Mercatino Regionale in arriva Piazza Vittoria; Sagre, mercatini e fiere del 21 e 22 marzo 2026 a Milano e in Lombardia.

Brescia, il mercatino regionale francese in Piazza VittoriaDal 27 al 29 marzo le prelibatezze enogastronomiche d'Oltralpe sbarcano in città insieme con i prodotti dell'artigianato tipico. quibrescia.it

È iniziato il week end francese in piazza VittoriaEssenze, foulard, profumi, senza dimenticare i formaggi, la baguette, le pain au chocolat, la brioches, i biscotti di Bretagna o l'Armagnac. La Francia si è tr ... elivebrescia.tv

#27marzo Il Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe, arriva per la prima volta a Brescia, in Piazza della Vittoria, da oggi al 29 marzo. Orari: venerdì dalle 12 alle 20 - sabato e domenica dalle 9 alle 20. - facebook.com facebook