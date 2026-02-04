A Monza il mercatino francese

A Monza torna il mercatino francese, un evento molto atteso che porta i profumi, i sapori e i colori di Francia nel cuore della città. Dal 13 al 15 febbraio, piazza Trento e Trieste si trasforma in un angolo d’Oltremare, con bancarelle piene di prodotti tipici e atmosfere autentiche. Un modo per fare un viaggio senza allontanarsi troppo, tra specialità e tradizioni francesi.

Un viaggio in Francia ma restando in città. Il mercatino regionale francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe torna (attesissimo) a Monza in piazza Trento e Trieste nel weekend dal 13 al 15 febbraio. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti sui banchi, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre 80 i tipi di formaggi, abbinati a un'ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. Per i più golosi ci saranno i biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, cioccolatini dai gusti raffinati, e i dolci preferiti da re e imperatori: i famosi macarons.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Monza Mercatino

Il tradizionale mercatino di Brocantage e Artigianato nel Borgo Bergamo di Monza torna nelle domeniche 14 e 21 dicembre 2025.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Lucca Magico Natale 2025: maxi albero di natale e mercatino francese

Ultime notizie su Monza Mercatino

Argomenti discussi: In piazza a Monza le eccellenze enogastronomiche da tutta Italia; 6 idee per il vostro weekend a Monza e dintorni: cosa c’è da fare; Monza si trasforma: c'è la pista da sci in centro; Sagre in Lombardia di Febbraio e Marzo 2026 (lista aggiornata).

A Monza il mercatino franceseUn viaggio in Francia ma restando in città. Il mercatino regionale francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe torna (attesissimo) a Monza in piazza Trento e Trieste nel weekend dal 13 al ... monzatoday.it

A Monza il mercatino con i sapori dell'invernoBancarelle, espositori e sapori della tradizione. L'appuntamento è a Monza, in piazza Centemero e Paleari, nel weekend di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 febbraio, con il Mercatino dei sapori ... monzatoday.it

DIVENTA ESPOSITORE! Dal 10 al 12 aprile 2026 torna a Monza, in Piazza Paleardi e Centemero, MERCATINO GUSTO & CULTURA Un evento dedicato a curiosità, artigianato e prodotti tipici, dove gusto, tradizione e creatività si incontrano. Se sei - facebook.com facebook