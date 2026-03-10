Da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026, via Pantin a Scandicci si trasforma in un angolo di Francia grazie al Mercatino Regionale Francese. L’evento, che si svolge nel centro della città, propone una vasta selezione di prodotti tipici e specialità provenienti dalla regione francese. Il mercatino si tiene durante tutto il fine settimana e coinvolge diverse bancarelle e espositori.

La città di Scandicci si appresta a ospitare un fine settimana dedicato alle eccellenze francesi. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo 2026, via Pantin si trasforma in un angolo di Francia grazie al Mercatino Regionale Francese, un appuntamento che propone una vasta selezione di prodotti enogastronomici e artigianali tipici della tradizione transalpina. L'evento osserva orari differenziati: il venerdì l'attività si svolge dalle 12:00 alle 20:00, mentre il sabato e la domenica l'apertura è anticipata alle ore 9:00, con chiusura sempre prevista per le 20:00. L'offerta gastronomica è particolarmente ricca e copre diverse regioni produttive d'Oltralpe. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

