La Loggia lancia PGT InformAzione: da marzo a maggio incontri, passeggiate e laboratori per scoprire come il Piano di Governo del Territorio sta trasformando la città Cosa succederebbe se, invece di limitarsi a osservare i cantieri della città da dietro una rete arancione, i cittadini potessero entrarci per capire la visione che li ha generati? Nasce con questo spirito "PGT InFormAzione", il percorso partecipativo che trasforma il nuovo Piano di Governo del Territorio di Brescia in un'esperienza itinerante, narrativa e, soprattutto, condivisa. Non un semplice ciclo di incontri, né una tradizionale consultazione pubblica. Il punto di partenza, infatti, non è il "cosa ne pensate?", domanda che il Comune ha già rivolto alla cittadinanza nel corso dei laboratori per l'Agenda Urbana 2050. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Brescia apre i cantieri ai cittadini: parte il percorso partecipativo del PGT

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