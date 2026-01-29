Renna annulla il ricevimento del quattro febbraio e apre l' arcivescovado ai cittadini

La diocesi di Catania ha deciso di annullare il ricevimento previsto per il quattro febbraio, che di solito si tiene in arcivescovado subito dopo l’uscita del fercolo di Sant’Agata dalla Cattedrale. L’arcivescovo Renna ha scelto di non ricevere i cittadini in questa occasione, forse per motivi di sicurezza o di rispetto, e ha invece deciso di aprire lo spazio dell’arcivescovado alla comunità in modo più diretto e informale. La decisione ha sorpreso alcuni fedeli che si aspettavano il tradizionale incontro.

La diocesi di Catania ha annullato il ricevimento in arcivescovado previsto, come da tradizione, subito dopo l’uscita del fercolo di Sant’Agata dalla Cattedrale. Lo ha deciso l’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, “per rispetto dei cittadini catanesi e delle popolazioni siciliane.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Renna Annulla Sant'Agata, niente ricevimento istituzionale il 3 febbraio: "Priorità al ritorno alla normalità dopo il ciclone Harry" Il Comune di Catania ha deciso di non organizzare il ricevimento istituzionale per le celebrazioni di Sant'Agata il 3 febbraio, privilegiando il ritorno alla normalità dopo gli eventi causati dal ciclone Harry. La Marina Militare apre il lungomare della Base navale di Brindisi ai cittadini #Brindisi-Base navale || La Marina Militare apre al pubblico il lungomare della Base navale di Brindisi domenica 1° febbraio, tra porta Revel e porta Monsignore, dalle ore 10 alle 13. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei 15 giuristi promotori della raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio, con cui si chiedeva di sospendere e annullare la delibera del Consiglio dei ministri che il 12 gennaio scorso ha fissato la data del voto al 22 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.