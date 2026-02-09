Modifiche al Pgt tocca ai cittadini fare proposte

L’amministrazione di San Giuliano ha avviato il procedimento di variante generale al Piano di governo del territorio. Ora tocca ai cittadini proporre idee e modifiche, in un percorso che coinvolge direttamente chi vive e lavora in paese. Un’operazione tecnica, ma necessaria per aggiornare le regole urbanistiche e migliorare la città.

Un iter tecnico, ma indispensabile. L’amministrazione di San Giuliano ha avviato il procedimento di variante generale al Piano di governo del territorio. La prima variante risale al 2021 e il Documento di piano è in scadenza a giugno 2026; perciò si rende necessario procedere con un aggiornamento che consentirà, tra l’altro, di allineare lo strumento urbanistico locale ai piani territoriali regionale e metropolitano, assicurando coerenza tra le scelte comunali e il quadro di pianificazione più ampio. Ancora una volta, l’amministrazione di San Giuliano ha scelto di affidarsi al Centro studi Pim per essere affiancata in questo percorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Modifiche al Pgt, tocca ai cittadini fare proposte Approfondimenti su San Giuliano Piano Il Pgt “fatto“ dai cittadini. Una pioggia di proposte: "Il futuro nasce dall’ascolto" Il Pgt di Pioltello si sta definendo grazie alle proposte dei cittadini. In questo mondo di bulli tocca ai cittadini salvare la democrazia (di M. Cappato) Questa mattina, i cittadini di una città italiana sono scesi in strada per protestare contro un aumento delle violenze e dei comportamenti intimidatori. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su San Giuliano Piano Argomenti discussi: Modifiche al Pgt, tocca ai cittadini fare proposte. Urbanistica, Sala corregge la linea: No a un nuovo Pgt, solo modifiche. L’ambizione è risolvere il caro-casaMilano – Niente nuovo Piano di governo del territorio. Sì a un Pgt corretto per affrontare l’emergenza caro-casa. Il sindaco Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei cronisti a margine di un evento ... ilgiorno.it Il decreto legge caregiver Pensare a quelli conviventi e ai contributi per le pensioni. Sono necessarie alcune modifiche. Senza investimenti adeguati, miliardari, il rischio è che tutto resti sulla carta: ora tocca al Parlamento facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.