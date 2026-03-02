Boga orgoglioso dopo il suo primo gol con la maglia della Juventus | il messaggio sui social – FOTO

Jeremie Boga ha segnato il suo primo gol con la maglia della Juventus nella partita contro la Roma. Dopo la rete, ha condiviso un messaggio sui social per esprimere il suo entusiasmo. La foto del momento è stata pubblicata online, attirando l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio. Boga ha mostrato entusiasmo per il suo primo gol con il club.

Jeremie Boga orgoglioso dopo il suo primo gol con la maglia della Juventus, messo a segno ieri sera contro la Roma: ecco il messaggio sui social. La Juve esce dall'Olimpico con un punto prezioso dopo un pirotecnico 3-3 contro la Roma, una sfida caratterizzata da continui ribaltoni. Tra i protagonisti assoluti della serata figura Jeremie Boga. Il calciatore ha trovato la sua prima rete con la maglia bianconera, un gol fondamentale per dare il via alla reazione della squadra. ULTIMISSIME JUVE LIVE Dopo il fischio finale, l' attaccante ha affidato ai social la sua soddisfazione. Come riportato dal suo profilo ufficiale Instagram, il giocatore ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutto l'ambiente juventino, sottolineando lo spirito combattivo del gruppo in una partita così complessa e ricca di gol.