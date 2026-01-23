Bremer torna tra i convocati del Brasile? La mossa di Ancelotti contro il Benfica | ecco cosa è successo in tribuna Il retroscena

Gleison Bremer potrebbe rientrare tra i convocati della nazionale brasiliana. Nel frattempo, Carlo Ancelotti ha adottato una strategia particolare durante la partita tra Juventus e Benfica, che ha attirato l’attenzione. Di seguito, analizziamo i dettagli e i retroscena di questa scelta, offrendo un quadro completo delle vicende senza sensazionalismi.

Gleison Bremer è pronto a tornare tra i convocati del Brasile? Ecco la mossa fatta da Carlo Ancelotti nel match tra Juve e Benfica. Il retroscena. La Juventus potrebbe presto vedere un suo pilastro tornare protagonista con la propria nazionale. Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasil su Instagram, Gleison Bremer è finito prepotentemente nei radar della Seleção. Lo staff tecnico della nazionale brasiliana ha osservato attentamente la prestazione del giocatore, inviando alcuni membri direttamente a Torino per assistere dal vivo alla sfida di Champions League Juventus-Benfica.

