Allarme caldo agli Australian Open previsti 40 gradi Cambio orari | come funziona il protocollo

A Melbourne, gli Australian Open si preparano a fronteggiare le alte temperature previste, con un picco di 40 gradi. Per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori, sono stati adottati cambi di orario: cinque match sulla Margaret Court Arena inizieranno un'ora prima, e si potrà attivare l'Extreme Heat Protocol in caso di bisogno. Queste misure mirano a gestire le condizioni climatiche estreme durante il torneo.

L’Australian Open si avvia ad entrare nelle fasi più calde, all’alba della seconda settimana. Sabato 24 gennaio toccherà a Jannik Sinner disputare il suo terzo turno non prima delle 12.30 locali (le 2.30 della notte italiana), in una giornata che non sarà calda soltanto dal punto di vista sportivo. A Melbourne, così come per martedì 27 gennaio, sono infatti previsti 40 gradi. Temperature estreme, che hanno spinto gli organizzatori del torneo ad anticipare alle 10.30 locali (00.30 in Italia) l’inizio di tutti gli incontri, oltre a prevedere cinque match invece di quattro sulla Margaret Court Arena, stadio dotato di tetto come la Rod Laver Arena e la John Cain Arena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

