Brasile Bolsonaro torna in carcere dopo le operazioni

Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile, è tornato nel quartier generale della Polizia federale di Brasilia, dove sta scontando una condanna a 27 anni per tentato golpe. Il rientro segue un ricovero ospedaliero di otto giorni. La situazione si inserisce in un contesto di attenzione crescente sulle attività giudiziarie e politiche legate all’ex leader.

Jair Bolsonaro è rientrato nel quartier generale della Polizia federale di Brasilia, dove sta scontando una condanna a 27 anni per il tentato golpe, dopo la fine del ricovero ospedaliero durato otto giorni. L'ex presidente brasiliano, in carica tra il 2019 e il 2022, era stato trasferito in ospedale il 24 dicembre con il via libera della Corte suprema per sottoporsi a un intervento chirurgico finalizzato alla correzione di due ernie inguinali. L'operazione, eseguita il giorno successivo senza complicazioni, ha segnato la prima uscita dal luogo di detenzione in cui Bolsonaro si trova dallo scorso novembre.

