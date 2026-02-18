Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Peso Piuma teatro e boxe per raccontare resilienza e rinascita dopo il trauma

Il teatro No’hma di Milano presenta “Peso Piuma” tra il 18 e il 19 febbraio 2026, un evento che unisce teatro e sport in preparazione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La produzione racconta la storia di un pugile che affronta un momento difficile, simbolo di resilienza e rinascita. Durante lo spettacolo, gli attori interpretano personaggi che superano traumi e ostacoli, riflettendo le sfide di chi si prepara alle Olimpiadi invernali. Lo spettacolo si inserisce in un percorso che celebra le emozioni legate allo sport.

Teatro e Olimpiadi: “Peso Piuma” a Milano, una storia di resilienza sul palco di No’hma. Lo Spazio Teatro No’hma di Milano ospita oggi e domani, 18 e 19 febbraio 2026, lo spettacolo “Poids Plume – Peso piuma”, una produzione che intreccia teatro e sport nell’ambito della rassegna dedicata alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Lo spettacolo, incentrato sulla capacità dello sport di favorire la resilienza e l’emancipazione individuale, affronta il tema dei traumi personali attraverso la metafora della boxe. Un Premio Nudo che guarda alle Olimpiadi. L’appuntamento rientra nel cartellone del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo”, curato da Teresa Pomodoro, che ha scelto di dedicare una particolare attenzione ai valori di solidarietà e inclusione che i moderni Giochi Olimpici promuovono.🔗 Leggi su Ameve.eu Lollobrigida d’oro a Milano Cortina: record olimpico e rinascita dopo la maternità. Una storia di resilienza.Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità ai Giochi di Milano Cortina 2026. Moioli, da trauma facciale a bronzo olimpico: una resilienza da Livigno a Milano-Cortina.Michela Moioli ha vinto il bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 dopo essersi ripresa da un grave trauma facciale, causato da un incidente in allenamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutti gli appuntamenti dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Milano-Cortina 2026: quale impatto economico avranno le Olimpiadi invernali?; Gabry Ponte farà ballare l'Arena di Verona alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Olimpiadi 2026, cane lupo invade la pista dello sci di fondo: fuori programma a Milano Cortina(AP Photo/Matthias Schrader) Siparietto inatteso durante le qualificazioni del team sprint di sci di ... msn.com Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 25Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it MILANO CORTINA | Dai rappresentanti del Cio "è un diluvio, un'onda di complimenti" per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo ha affermato il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò a margine di un evento a Ca facebook Olimpiadi di Milano-Cortina: mattinata di sci tra fondo e slalom femminile x.com