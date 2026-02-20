I precedenti Il passato ’sorride’ agli azzurri Allo Stirpe vittorie in parità

Il passato gioca a favore dell’Empoli, che ha sempre portato a casa punti nelle ultime sfide contro il Frosinone. La partita di questa sera alle 20.30 allo Stirpe mette di fronte due squadre in forma, con i ciociari secondi in classifica. La scorsa stagione, i toscani hanno pareggiato all’andata, dimostrando di saper competere bene contro questa avversaria. Questa volta, i giocatori azzurri cercano di ripetere quella prestazione, puntando a ottenere un risultato positivo contro i lombardi. La sfida si preannuncia equilibrata e combattuta.

Una sfida particolarmente complicata per l’ Empoli, che stasera alle 20.30 a Frosinone si troverà di fronte la seconda forza del campionato, anche se all’andata gli azzurri impattarono 1-1 meritando pure qualcosa in più. Il passato, invece, è tutto a tinte azzurre con i 19 precedenti totali che sorridono all’Empoli, vittorioso in nove occasioni contro le cinque dei ciociari. In perfetto equilibrio, invece, il bilancio dei nove confronti diretti al Benito Stirpe, dove gli azzurri hanno vinto in quattro occasioni così come i padroni di casa. Due di questi successi ciociari, però, sono arrivati nelle ultime tre sfide: 4-0 il 30 novembre 2019 proprio in Serie B e 2-1 il 6 novembre 2023 in A con Ciccio Caputo che riuscì solo ad accorciare le distanze all’86’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I precedenti. Il passato ’sorride’ agli azzurri. Allo Stirpe vittorie in parità Leggi anche: LIVE Italia-Ungheria 2-2, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: il pareggio sorride agli azzurri Leggi anche: Australian Open 2026, il sorteggio sorride a Sinner ma non agli altri azzurri: ecco contro chi giocheranno i tennisti italiani a Melbourne Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli-Como, è dominio azzurro negli incroci del passato: tutti i precedenti; Quando il calciatore aiuta l'arbitro, i due precedenti di Miroslav Klose: 'l'anti-Bastoni'; I nodi Irap: liti sul passato e posizione degli associati; Il caso Anders Haugen: la medaglia olimpica assegnata 50 anni dopo. I precedenti. Soltanto una gara in passato contro gli amarantoSarà solo il secondo incrocio della storia quella di domenica tra Robur e Tau Altopascio, team dell’omonimo comune in provincia di Lucca che ha assunto questa denominazione dal 2013 dopo la fusione ... lanazione.it I precedenti frusinati in perfetta parità, le partenze sprint giallazzurre, la panchina gol azzurra, i due ex della gara, le sfide tra Alvini e Dionisi: a cura di Football Data le curiosità di #FrosinoneEmpoli, ventiseiesima giornata di #SerieBKT in programma doman - facebook.com facebook