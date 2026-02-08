Zeroli cambio radicale tra Monza e Juve Stabia | i numeri parlano chiaro E il Milan sorride

Zeroli lascia il Monza e si trasferisce alla Juve Stabia, in un cambio deciso dal suo club. I numeri mostrano che si tratta di un passo importante per la sua crescita. Intanto, il Milan sorride: il giovane talento rossonero, infatti, resta sotto la loro ala e continuerà a svilupparsi in prestito, con la speranza di tornare più forte.

Sono tanti i giocatori che il Milan ha prestato in estate e a gennaio (qui tutte le ultime novità e i numeri). Tra questi anche giovani talenti cresciuti nel settore giovanile rossonero. Un giocatore che sta avendo una stagione divisa a metà è Kevin Zeroli. L'ex capitano del Milan Futuro ha iniziato la stagione al Monza in Serie B, ma a gennaio è passato (sempre in prestito secco) alla Juve Stabia, dove sta trovando continuità nel campionato cadetto. Con l'ex allenatore del Milan Primavera Ignazio Abate, il centrocampista classe 2005 ha cambiato nettamente marcia rispetto alla sua esperienza con l'ex squadra di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Juve Stabia 1907 annuncia l’ingaggio temporaneo di Kevin Zeroli, centrocampista di proprietà del Milan.

Kevin Zeroli, centrocampista in prestito dal Milan al Monza, potrebbe presto trovare una nuova opportunità in Serie C.

