Il Milan Futuro si prepara a riprendere il campionato dopo quindici giorni di pausa e nel prossimo fine settimana affronterà in trasferta l’Oltrepo. I rossoneri, dunque, si concentrano sulla sfida contro questa squadra che rappresenta il loro prossimo avversario. La partita si giocherà in trasferta e rappresenta un passo importante nel cammino della squadra.

Quindici giorni di stop possono bastare per il Milan Futuro, che nel prossimo weekend è atteso dalla sfida in casa dell’ Oltrepo. I rossoneri hanno approfittato del turno di riposo per ricaricare le batterie in vista del finale di stagione: mancano otto partite alla conclusione del girone B di serie D prima di buttarsi, auspicabilmente, sull’avventura playoff. I ragazzi di mister Oddo vengono da tre risultati utili consecutivi e da un’ottima prestazione contro la capolista Folgore Caratese nell’ultimo turno: fare punti domenica allo stadio San Contardo di Broni darebbe continuità al trend positivo e aumenterebbe la serenità del gruppo, ma l’Oltrepo non starà di certo a guardare. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan Futuro, si riparte dall'Oltrepo: come stanno i prossimi avversari dei rossoneri

