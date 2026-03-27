borse settimana negativa con scetticismo su raggiungimento accordo usa iran

Le borse europee hanno chiuso in calo sia nell’ultima giornata che nell’intera settimana, con il mercato influenzato dal conflitto in Medio Oriente. La tensione nella regione ha aumentato i timori riguardo alle riserve di energia, all’inflazione e alle decisioni future delle banche centrali, mentre gli investitori mostrano scetticismo sulla possibilità di un accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Le Borse europee chiudono sia l’ultima seduta che l’intera settimana in rosso, con il conflitto in Medio Oriente che ha continuato a pesare sul sentiment, alimentando timori su energia, inflazione, future mosse delle banche centrali e crescita globale. Lo STOXX 600 è in calo di circa il 9% da inizio marzo. Continua ad esserci grande confusione sullo stato reale dei colloqui indiretti tra Washington e Teheran. Steve Witkoff, l’inviato speciale statunitense, ha parlato di “segnali forti” che lasciano presagire una possibile soluzione e conferma che è stato trasmesso un piano di de-escalation in 15 punti, ma diversi funzionari iraniani hanno nuovamente criticato la proposta, definendola “sbilanciata” e insistendo sul fatto che non è stata messa sul tavolo alcuna opzione accettabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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