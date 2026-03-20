Borse | settimana negativa tra geopolitica petrolio e tassi

Le principali borse europee hanno chiuso la settimana in perdita, con i mercati influenzati dall’andamento del petrolio e dai recenti sviluppi nel conflitto in Medio Oriente, ormai alla quarta settimana. Le tensioni geopolitiche e le variazioni nei tassi di interesse hanno contribuito alla volatilità, determinando una fase di calo generale per gli indici azionari.

Settimana in territorio negativo per le principali borse europee, mentre il conflitto in Medio Oriente si avvia alla quarta settimana sconvolgendo i mercati energetici. Uno scenario che alimenta i timori per l’aumento dell’inflazione e l’intervento delle banche centrali sulla politica monetaria. Le posizioni delle principali banche centrali. La Federal Reserve ha evidenziato rischi elevati legati al contesto macroeconomico generale: i banchieri centrali americani prevedono ancora almeno un taglio dei tassi da un quarto di punto quest’anno. La BCE ha adottato un tono più prudente sulla politica monetaria in presenza di un’inflazione più elevata: i mercati dei futures ora prezzano due rialzi dei tassi nel 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Borse: settimana negativa tra geopolitica, petrolio e tassi Articoli correlati Borse, settimana dominata dal rally del petrolio e dalla crisi di HormuzAnche questa settimana i mercati globali sono stati dominati dall’estrema volatilità del prezzo del petrolio, spinto dai timori per una guerra... Borse oggi 6 marzo | Petrolio sopra i 90 dollari, Wall Street trascina in rosso le borse europee: Milano a -1,7%. La diretta(Fausta Chiesa)?Il Kuwait riduce la produzione di petrolio dopo aver esaurito lo spazio di stoccaggio per il greggio. Contenuti utili per approfondire Borse settimana negativa tra... Temi più discussi: Borse, guerra in Iran e shock energetico zavorrano anche Wall Street. Nell’ottava si salva solo Milano (+0,4%); Principali indici azionari mondiali; Apertura negativa per le Borse Ue, Brent sopra i 100$ al barile; Piazza Affari chiude forte calo. Male il MidCap e lo STAR. Le Borse europee chiudono in calo, in 3 settimane in fumo 1.700 miliardiLe Borse europee chiudono in calo mentre prosegue la guerra lunga in Medio Oriente. Le tensioni sullo stretto di Hormuz alimenta la corsa dei prezzi dell'energia, con il rischio di un aumento dell'inf ... ansa.it Borse, settimana dominata dal rally del petrolio e dalla crisi di HormuzAnche questa settimana i mercati globali sono stati dominati dall’estrema volatilità del prezzo del petrolio, spinto dai timori per una guerra prolungata in Iran. Le quotazioni del Brent ... quifinanza.it I rinnovati timori di un’escalation via terra nella guerra in Iran pesano sulle Borse europee. Intanto, secondo gli analisti, la Fed potrebbe rinunciare a tagliare i tassi nel 2026. Petrolio Brent a 110 dollari e spread a 91 punti. Leggi qui: https://www.ilsole - facebook.com facebook Borse asiatiche deboli in apertura. #ANSA x.com