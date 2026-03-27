Borse di studio 2026 fino a 500 euro per i figli a scuola | chi può richiederle

Le borse di studio per il 2026 sono risorse finanziarie che le famiglie italiane con studenti iscritti alle scuole superiori possono chiedere per coprire i costi legati all’istruzione. L’importo massimo previsto è di 500 euro. La misura mira a supportare economicamente le famiglie e garantire l’accesso all’istruzione secondaria. La richiesta può essere presentata secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

Le borse di studio 2026 sono agevolazioni economiche destinate alle famiglie italiane con figli iscritti alle scuole superiori, finalizzate a sostenere le spese scolastiche e favorire il diritto allo studio. Ogni anno, le regioni italiane attivano specifici bandi per l’assegnazione di contributi, che possono arrivare fino a 500 euro per studente, a seconda della disponibilità delle risorse e dei criteri adottati. Questi aiuti sono pensati per sostenere le famiglie con condizioni economiche più fragili, misurate attraverso l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Per poter essere ammessi alla graduatoria, è necessario presentare domanda rispettando i requisiti previsti dal bando della propria Regione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Borse di studio 2026, fino a 500 euro per i figli a scuola: chi può richiederle Articoli correlati Oltre 27mila borse di studio da 250 euro in Campania: come richiederleLe istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dei servizi digitali della Regione Campania È stato... Borse di studio per le scuole superiori in Veneto, contributo fino a 500 euro: come fare richiestaApriranno da lunedì 16 marzo le domande per accedere alle borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto... TUTTI I BONUS 2026 per Famiglie e Single con ISEE Basso Tutti gli aggiornamenti su Borse di studio 2026 fino a 500 euro... Temi più discussi: Avviso Pubblico per l’erogazione di borse di studio regionali denominate Voucher caro scuola, a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025; Borse di studio Roma 2026: requisiti, ISEE e domanda; Borse di studio 2025-2026 per studenti delle superiori: importi da 150 a 500 euro, requisiti e novità; Voucher Io Studio 2025/2026. Borse di studio 2025/2026: il Comune ha pubblicato l’avvisoCastiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso per accedere all’assegnazione delle borse di studio del Ministero d ... grossetonotizie.com Borse di studio STEM all’Università di Modena e Reggio EmiliaScopri il bando per le borse di studio STEM all'Università di Modena e Reggio Emilia. Scadenza domande: 29 maggio 2026. controcampus.it BANDO SERVIZIO CIVICO, SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE E BORSE DI STUDIO "IO STUDIO" - TUTTE LE SCADENZE Ricordiamo le scadenze dei bandi e degli avvisi pubblici aperti nel Comune di Zagarolo. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE Scadenza: - facebook.com facebook 10 borse di residenza in Toscana per artisti, maker e curatori under 36 x.com