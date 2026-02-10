Vaccini anti-COVID-19 a mRNA e tumori | lo studio pubblicato dopo 16 rifiuti che riapre il dibattito scientifico sulla sicurezza

Dopo 16 rifiuti, uno studio pubblicato su Oncotarget riaccende il dibattito sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID a mRNA. La ricerca, che analizza il rapporto tra vaccini e tumori del sangue, solleva nuovamente dubbi tra gli esperti. La comunità scientifica si divide: alcuni chiedono ulteriori approfondimenti, altri restano cauti nel trarre conclusioni definitive. Intanto, le autorità seguono con attenzione le nuove evidenze.

Pochi giorni fa la rivista scientifica internazionale, sottoposta a revisione paritaria, Oncotarget ha pubblicato un articolo che ha già acceso un intenso dibattito: Esplorazione del potenziale legame tra le vaccinazioni anti-COVID-19 a mRNA e l’insorgenza di neoplasie (Exploring the potential link between mRNA COVID-19 vaccinations and cancer). L’articolo scientifico a firma Gentilini, Lindsay, Konishi, Fukushima e Polykretis combina la descrizione di un caso clinico con una revisione della letteratura sui tumori ematologici insorti in stretta relazione temporale con la vaccinazione anti-Covid a mRNA. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'ex direttore dei CDC statunitensi, Robert R.

