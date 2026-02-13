Vitalij Kutuzov, ex attaccante della Sampdoria, ha raccontato in esclusiva a Sampnews24 come portare le coppe europee a Genova con la maglia blucerchiata sia stato un momento meraviglioso, ricordando con entusiasmo le emozioni vissute durante quei trionfi.

Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Calciomercato Roma: c’è uno scoglio da superare per non perdere Pellegrini a zero. In caso di fumata nera, ecco dove potrebbe trasferirsi Lewandowski in Italia? Rinnovo congelato col Barcellona: alla finestra l’MLS e una big di Serie A! Infortunio Pedro, la Lazio tira un sospiro di sollievo: escluse fratture! Ecco è previsto il suo rientro Juventus, Ottolini a DAZN: «Essere tornato è un’emozione forte. Ecco cos’è successo con Kolo Muani a gennaio, sui rinnovi di Spalletti e McKennie dico questo» Lazio, Lotito prende posizione: «Il dissenso esiste e va rispettato, fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo» Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratis Ancelotti Brasile: deciso il futuro del ct. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kutuzov in esclusiva a Sampnews24: «Bello portare le coppe europee a Genova, con la Sampdoria, una cosa meravigliosa»

Approfondimenti su kutuzov esclusiva

Sergio Volpi, in un'intervista esclusiva a Sampnews24, condivide i ricordi più significativi del suo percorso a Genova e commenta la lotta scudetto in Serie A.

In un’intervista esclusiva a Sampnews24, Tortora analizza la situazione attuale della Sampdoria, con particolare attenzione alla sfida contro l’Avellino.

Ultime notizie su kutuzov esclusiva

Kutuzov ha svelato alcuni retroscena del suo passato in blucerchiato ad inizio degli anni ’00! LE parole dell’ex centravantiKutuzov ha svelato alcuni retroscena del suo passato in blucerchiato ad inizio degli anni ’00! LE parole dell’ex centravanti L’ex attaccante della Sampdoria Vitalij Kutuzov, che ha vissuto due stagion ... sampnews24.com

Kutuzov: «La mia Sampdoria era una squadra unita nelle difficoltà. Spero che ora i blucerchiati possano prendere il percorso giusto» – ESCLUSIVAVitalij Kutuzov, ex giocatore della Sampdoria, ha parlato con noi in esclusiva dei sui anni a Genova e della squadra di Angelo Gregucci Vitalij Kutuzov ha vissuto dei momenti importanti a Genova tra i ... sampnews24.com