Tortora in esclusiva a Sampnews24 | Avellino? Per i blucerchiati sarà una gara complicata Playoff Mondiale? Oggi siamo i favoriti ma…

In un’intervista esclusiva a Sampnews24, Tortora analizza la situazione attuale della Sampdoria, con particolare attenzione alla sfida contro l’Avellino. Il giornalista valuta la partita come una gara difficile per i blucerchiati e commenta le prospettive di playoff mondiali, sottolineando che, nonostante siano favoriti, ci sono ancora molte incognite da considerare. Un approfondimento chiaro e approfondito sulla situazione del club e delle competizioni in corso.

Tortora, intervista esclusiva A Sampnews24: il giornalista racconta l'attuale situazione della Sampdoria. Le sue parole La Serie B è pronta a ripartire e la Sampdoria si prepara alla delicata trasferta sul campo dell'Avellino, in programma sabato 10 gennaio alle 15. In vista della sfida valida per la 19ª giornata, Angelo Maurizio Tortora, ideatore e conduttore

