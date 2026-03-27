In un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera, Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, ha criticato con forza la presidente del Consiglio, utilizzando toni molto accesi. La giornalista Alessandra Arachi, presente durante la conversazione, ha risposto con sorpresa alla sua affermazione, chiedendo

Vedi alla voce: spararla grossa. Angelo Bonelli sul Corriere della Sera esagera a tal punto che anche la sua intervistatrice, Alessandra Arachi, sembra trasecolare: "Addirittura?", chiede al deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha appena cannoneggiato senza ritegno su Giorgia Meloni. "Tutto il castello di propaganda che avevano costruito, a partire dalla separazione delle carriere, è venuto giù con il voto degli italiani", incalza il leader verde, ancora pieno del successo del No al referendum sulla giustizia. Esulta per le dimissioni della capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi e del sottosegretario Andrea Delmastro, e pure per quelle della ministra del Turismo Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bonelli, delirio contro Meloni e il Corriere della Sera lo gela: "Addirittura?"

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