Corriere della Sera l’omaggio di Meloni per i 150 anni del giornale col ricordo di Francesco Valdiserri

Intervento di Giorgia Meloni sul Corriere della Sera in occasione dei 150 anni del quotidiano di Via Solferino. “Il Corriere nella sua gloriosa storia non ha mai dimenticato la sua missione fondativa: informare i cittadin i in modo autorevole e contribuire alla forza e alla solidità della nostra democrazia”, scrive la premier. Francesco Valdiserri, chi è il giovane ricordato da Meloni. “Quando il direttore Luciano Fontana mi ha chiesto, in poche battute, di ricordare un episodio legato al mio rapporto con il Corriere o con i suoi giornalisti, mi è tornato subito alla mente ciò che è successo il 22 ottobre di quasi quattro anni fa”, scrive la presidente del Consiglio che ricorda il giorno del suo giuramento al Quirinale e poi continua: “Quel giorno è accaduto qualcos’altro, forse più importante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

