Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver effettuato un attacco contro un impianto di produzione di yellowcake vicino a Yazd, nel centro dell’Iran. La notizia arriva mentre gli Stati Uniti attendono risposte ufficiali, e si inserisce in un quadro di azioni militari mirate a ostacolare il programma nucleare iraniano. L’operazione rappresenta l’ultimo episodio di una serie di interventi nel settore.

Le Forze di difesa israeliane hanno reso noto di aver condotto un attacco contro un impianto di produzione di yellowcake situato nei pressi di Yazd, città della parte centrale dell'Iran, inquadrando l'operazione nell'ambito delle azioni in corso contro il programma nucleare di Teheran. L'esercito israeliano ha definito il sito una "struttura di estrazione dell'uranio", precisando che si tratta dell'unico impianto di questo tipo presente nel Paese. Secondo quanto dichiarato dall'Idf, e riportato dal Times of Israel, in quella struttura le materie prime estratte dal sottosuolo vengono sottoposte a trattamenti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bombe sull'uranio e diplomazia nel vuoto: Israele colpisce Yazd mentre gli Usa aspettano risposte

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