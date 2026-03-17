Il 17 marzo Israele ha dichiarato di aver effettuato intensi bombardamenti su obiettivi a Teheran e Beirut, mentre nel frattempo si registrano un incremento di attacchi in Iraq. Le operazioni militari sono state confermate dalle autorità israeliane, senza ulteriori dettagli sui bersagli colpiti. La situazione si mantiene tesa con azioni militari che coinvolgono diverse aree del Medio Oriente.

Il 17 marzo Israele ha annunciato di aver condotto massicci bombardamenti su Teheran e sulla periferia meridionale di Beirut nel diciottesimo giorno di una guerra che rischia di estendersi anche all’Iraq. In poco più di due settimane la guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran ha causato più di 2.200 morti, la maggior parte dei quali in Iran e in Libano. L’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale irachena è stata invece attaccata due volte a poche ore di distanza il 16 e il 17 marzo. Un giornalista dell’Afp ha riferito di aver visto una colonna di fumo alzarsi dall’edificio dopo un’esplosione. Un proiettile non identificato è caduto sul tetto di un hotel poco distante, causando un incendio, e la sera del 16 marzo dei droni avevano preso di mira uno dei principali giacimenti petroliferi nel sud dell’Iraq. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Israele colpisce Teheran e Beirut mentre si moltiplicano gli attacchi in Iraq

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