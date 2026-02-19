Niente finale per Bolelli Vavassori a Doha Heliovaara Patten avanzano
Simone Bolelli e Andrea Vavassori non raggiungono la finale a Doha. La coppia italiana si ferma in semifinale, sconfitta da Harri Heliovaara e Henry Patten. Durante il match, i vincitori hanno mostrato grande solidità, mentre gli italiani hanno commesso errori nei momenti chiave. Bolelli e Vavassori avevano conquistato il torneo senza perdere un set, ma questa volta si sono arresi in due set. La sfida si è giocata su campi veloci, che favoriscono il gioco aggressivo degli avversari.
Niente finale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Doha. Il duo italiano perde la semifinale contro Harri Heliovaara (o meglio, contro la temporanea reincarnazione di Bill Tilden in alcuni momenti) e Henry Patten. Il finlandese e il britannico vincono con il punteggio di 7-5 6-4 e si qualificano così per l’ultimo atto, dove troveranno la coppia tutta british formata da Julian Cash e Lloyd Glasspool. Molto bello l’inizio per i due azzurri, che salgono con rapidità sul 3-0 sfruttando due deciding point nei primi tre game, uno dei quali vale loro il break. Sembrano in ottima condizione, Bolelli e Vavassori, contro una delle coppie che negli ultimi due anni ha reso di più nel circuito di doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it
ATP Doha 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori vincono in rimonta ed approdano ai quarti di finaleSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale a Doha, dopo aver vinto una partita difficile contro Pavlasek e Smith.
ATP Doha: Bolelli e Vavassori non si fermano più. Battuti Arevalo e PavicSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto una sorprendente semifinale all’ATP Doha, in Qatar.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ATP Rotterdam 2026, i favoriti De Minaur, Aliassime e Bublik volano in semifinale con l’outsider Humbert; Errani/Paolini, niente finale a Doha: all’ultimo atto vanno Hsieh/Ostapenko; Sara Errani e Jasmine Paolini debuttano bene a Doha, battute Eikeri/Jiang e quarti raggiunti; WTA Doha 2026, Mboko sfida Muchova per il titolo.
Sfuma il sogno di Bolelli/Vavassori, niente finaleSfuma il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori di raggiungere la finalissima delle Atp Finals di Torino. In semifinale hanno perso contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henri ... ansa.it
Finals: sfuma il sogno di Bolelli/Vavassori, niente finaleSfuma il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori di raggiungere la finalissima delle Atp Finals di Torino. In semifinale hanno perso contro il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henri ... ansa.it
Great job Bolelli/Vavassori #doha ..SEMIFINAL facebook
ATP Doha, Bolelli/Vavassori: “Il sogno è vincere uno Slam. O un 'Mille'” [VIDEO ESCLUSIVA] x.com