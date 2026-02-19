niente finale per bolelli vavassori a doha heliovaara patten avanzano

Simone Bolelli e Andrea Vavassori non raggiungono la finale a Doha. La coppia italiana si ferma in semifinale, sconfitta da Harri Heliovaara e Henry Patten. Durante il match, i vincitori hanno mostrato grande solidità, mentre gli italiani hanno commesso errori nei momenti chiave. Bolelli e Vavassori avevano conquistato il torneo senza perdere un set, ma questa volta si sono arresi in due set. La sfida si è giocata su campi veloci, che favoriscono il gioco aggressivo degli avversari.

Niente finale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Doha. Il duo italiano perde la semifinale contro Harri Heliovaara (o meglio, contro la temporanea reincarnazione di Bill Tilden in alcuni momenti) e Henry Patten. Il finlandese e il britannico vincono con il punteggio di 7-5 6-4 e si qualificano così per l’ultimo atto, dove troveranno la coppia tutta british formata da Julian Cash e Lloyd Glasspool. Molto bello l’inizio per i due azzurri, che salgono con rapidità sul 3-0 sfruttando due deciding point nei primi tre game, uno dei quali vale loro il break. Sembrano in ottima condizione, Bolelli e Vavassori, contro una delle coppie che negli ultimi due anni ha reso di più nel circuito di doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it

