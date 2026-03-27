Bloccato nella neve un autobus di pellegrini diretto al santuario della Verna

Nella mattinata di oggi, un autobus con pellegrini è rimasto bloccato nella neve mentre si trovava nella zona di Chiusì della Verna. I carabinieri della compagnia di Bibbiena sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e verificare le condizioni del veicolo e dei passeggeri. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi.

Staffetta dei carabinieri per mettere in sicurezza gli occupanti, alcuni dei quali trasportati a braccio dai militari dell'Arma L’intervento si è svolto in modo ordinato, senza criticità e conseguenze per le persone coinvolte. Neve a primavera: rischio valanghe. Allerta gialla su Apuane e Appennino Neve a primavera: rischio valanghe. Allerta gialla su Apuane e Appennino Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Bloccato nella neve un autobus di pellegrini diretto al santuario della Verna Articoli correlati Neve blocca autobus con 58 pellegrini: salvati dai Carabinieri a Chiusi della VernaNella mattinata del 26 marzo 2026, un autobus turistico con a bordo 58 pellegrini è rimasto bloccato lungo la Strada Provinciale 60, nel territorio... La Verna, i Carabinieri soccorrono autobus con a bordo 58 pellegrini sulla strada provinciale 60Arezzo, 26 marzo 2026 -I Carabinieri soccorrono a Chiusi della Verna un autobus con a bordo 58 pellegrini sulla strada provinciale 60. Una selezione di notizie su Bloccato nella neve un autobus di... Temi più discussi: Escursionista bloccato in auto nella neve con il suo cane, scatta l'allarme e intervengono i vigili del fuoco ma neanche il fuoristrada riesce a salire: raggiunto a piedi e soccorso; Bloccata nella neve, salvata dai vigili del fuoco; Escursionista in auto con il cane bloccato nella neve sul Montasio: nemmeno il fuoristrada riesce a salire, i soccorritori lo recuperano...; Bloccata con l’auto nella bufera di neve, l’intervento dei vigili del fuoco per liberare una donna. Autobus bloccato dalla neve: gruppo di 58 pellegrini soccorso dai carabinieri a Chiusi della VernaIntervento dei militari dell'Arma: staffetta con le auto di servizio, sono stati tutti trasferiti in un luogo sicuro ... corrierediarezzo.it Escursionista bloccato in auto nella neve con il suo cane, scatta l'allarme e intervengono i vigili del fuoco ma neanche il fuoristrada riesce a salire: raggiunto a piedi e ...CHIUSAFORTE (UDINE). Resta bloccato con l'auto nella neve, assieme al suo cane: un escursionista è stato soccorso vigili del fuoco. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 marzo in zo ... ildolomiti.it