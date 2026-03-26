La Verna i Carabinieri soccorrono autobus con a bordo 58 pellegrini sulla strada provinciale 60

I Carabinieri sono intervenuti a Chiusi della Verna per soccorrere un autobus con 58 pellegrini a bordo sulla strada provinciale 60. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 26 marzo 2026. Non sono stati segnalati feriti o danni, e l’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

Arezzo, 26 marzo 2026 -I Carabinieri soccorrono a Chiusi della Verna un autobus con a bordo 58 pellegrini sulla strada provinciale 60. Nella mattinata del 26 marzo 2026, i Carabinieri della Compagnia di Bibbiena sono intervenuti nel territorio del comune di Chiusi della Verna, lungo la Strada Provinciale 60, a circa quattro chilometri dal centro abitato, a seguito della segnalazione di un autobus turistico rimasto bloccato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il mezzo, appartenente a una società di trasporto turistico e diretto al Santuario Francescano della Verna, trasportava 58 pellegrini provenienti da Sesto Fiorentino (FI), in prevalenza anziani, tra cui alcune persone con difficoltà di deambulazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Verna, i Carabinieri soccorrono autobus con a bordo 58 pellegrini sulla strada provinciale 60 Articoli correlati Neve blocca autobus con 58 pellegrini: salvati dai Carabinieri a Chiusi della VernaNella mattinata del 26 marzo 2026, un autobus turistico con a bordo 58 pellegrini è rimasto bloccato lungo la Strada Provinciale 60, nel territorio... Leggi anche: Autobus di linea con otto persone a bordo finisce fuori strada dopo l’incidente Altri aggiornamenti su La Verna i Carabinieri soccorrono... Temi più discussi: Una bandiera governativa Americana da Washington a Piana di Monte Verna -; PIANA MONTE VERNA. Servizi più vicini, comunità più forti: inaugurato il ristrutturato Ufficio Postale.; CASERTA – Giornata Mondiale della Poesia all’Ordine dei Medici. L’evento Voce dell’anima con la dott.ssa Angela Ragozzino sabato 21 marzo alle ore 9; CASERTA – Lega Consumatori, Conforti: Parcheggi a pagamento, il business fiorente delle strisce blu, a discapito dei cittadini. Autobus di pellegrini bloccato dalla neveCHIUSI DELLA VERNA: In 58 erano diretti da Sesto Fiorentino al santuario francescano della Verna, ma la nevicata rende impraticabile la strada: intervengono i Carabinieri ... toscanamedianews.it Flori Paluçi ucciso a Durazzo. Era ricercato dai carabinieri per la sparatoria di VernaUmbertide, l’uomo era noto alle forze dell’ordine dell’Altotevere. È rimasto vittima di un fatto analogo avvenuto davanti a un bar, dopo una violenta lite. Il suo nome era già noto nella zona ... lanazione.it " l'inverno delle stelle" Nicoletta Verna Buongiorno. Qualcuno l'ha letto e me lo consiglia - facebook.com facebook