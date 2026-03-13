Magliette contraffatte adesivi e gadget del Genoa | due imprenditori nei guai

Due imprenditori di Genova sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per aver prodotto e venduto magliette, adesivi e gadget con il marchio del Genoa Cricket and Football Club e del Genoa Calcio Femminile senza autorizzazione. Le verifiche hanno portato al sequestro della merce contraffatta e all'apertura di un procedimento legale nei loro confronti.

Due imprenditori genovesi sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza perché riproducevano, senza averne diritto, il marchio del 'Genoa Cricket and Football Club' e del 'Genoa Calcio Femminile'. Sono accusati di produzione e commercio di prodotti con segni falsi. Nelgli ultimi mesi i baschi verdi della compagnia pronto impiego di Genova hanno segnalato all'autorità giudiziaria oltre 45 persone, titolari di altrettante ditte individuali, per aver messo in vendita prodotti non sicuri o contraffatti, rilevando in alcuni casi illeciti concernenti il codice del consumo e la normativa sulla sicurezza dei giocattoli. Molti di questi interventi sono stati eseguiti nel centro storico di Genova.