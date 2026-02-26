Attivisti a Sanremo | protesta per l’orso Papillon striscione shock

Mentre Sanremo si prepara per la seconda serata del Festival, condotto da Carlo Conti, un gruppo di attivisti di Centopercentoanimalisti ha scelto di portare la loro battaglia per l'orso M49, ribattezzato Papillon, proprio sotto gli occhi del pubblico. Con uno striscione bilingue in italiano e inglese, gli attivisti hanno denunciato le condizioni inumane in cui vive l'animale al Casteller, attirando l'attenzione di centinaia di passanti e costringendo la polizia a intervenire. L'azione, legittima ma d'effetto, ha dimostrato come anche in un'area iper blindata sia possibile far sentire la propria voce. Una protesta studiata per l'effetto mediatico La scelta del momento non è casuale: l'azione si è svolta a poche ore dalla seconda serata del Festival, quando l'attenzione mediatica era al massimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

