Poltronesofà multa da 1 milione dall’Antitrust per sconti ingannevoli

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Poltronesofà con un milione di euro, contestando pratiche commerciali ingannevoli relative alla comunicazione degli sconti. Questa sanzione evidenzia l'importanza di trasparenza e correttezza nelle promozioni commerciali, a tutela dei consumatori e del mercato.

Un milione di euro. È l'importo della multa che l' Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto a Poltronesofà per pratiche commerciali scorrette legate alla comunicazione degli sconti. Secondo quanto emerge dal bollettino settimanale dell' Agcm, il procedimento riguarda la promozione dei divani Poltronesofà appartenenti alla cosiddetta " Collezione Promo ", presentati al pubblico come particolarmente convenienti grazie a sconti rilevanti calcolati su prezzi barrati più elevati, cioè sui prezzi di riferimento mostrati come cancellati o sbarrati nella comunicazione commerciale.

