Confcommercio | Black friday e Natale spingono consumicauto ottimismo per 2026

Secondo Confcommercio, le vendite durante il Black Friday e il periodo natalizio hanno contribuito a stimolare i consumi in Italia. Questi segnali positivi indicano un cautelativo ottimismo per il 2026, con miglioramenti concreti nell’andamento economico degli ultimi mesi del 2025. Un quadro che, seppur prudente, suggerisce una ripresa contenuta e un miglioramento delle prospettive future per il settore.

Roma, 22 gen. (askanews) – Segnali concreti di miglioramento per l’economia italiana arrivano dagli ultimi mesi del 2025. Rientro dell’inflazione, recupero del potere d’acquisto e ripresa dei consumi, grazie al buon andamento del Black Friday e degli acquisti natalizi, offrono prospettive di crescita per il 2026 all’insegna di un cauto ottimismo. E’ il quadro che emerge dalla congiuntura economica dell’Ufficio Studi di Confcommercio. L’inflazione, al netto degli elementi temporanei, ha cessato di rappresentare un freno strutturale per famiglie e imprese: 0,7% tendenziale è la stima di gennaio, in calo rispetto a 1,2% di dicembre.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Casa, Firenze tiene nel 2025 tra prezzi alti e trattative. Il 2026 parte con cauto ottimismoNel 2025 il mercato immobiliare di Firenze ha mostrato segnali di stabilità, tra prezzi elevati e trattative ancora in corso.

