Orrore in un asilo nido bambini legati e maltrattati dalle educatrici

I carabinieri di Benevento stanno indagando su un caso terribile che riguarda un asilo nido nel centro della città. Sono emersi dettagli sconvolgenti: bambini di appena 10 mesi fino a 3 anni sono stati legati e maltrattati quotidianamente dalle educatrici. Le indagini della procura hanno svelato un quadro di violenze e punizioni che si sono protratte per molto tempo. Ora si cerca di capire come sia potuto succedere e chi siano le persone coinvolte.

Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora nei confronti di cinque donne, ritenute gravemente indiziate per maltrattamenti ai danni dei piccoli. L'indagine è partita dopo alcune segnalazioni interne al nido, che hanno fatto scattare controlli più approfonditi. I filmati raccolti dagli investigatori mostrano scene di violenza e punizioni eccessive: bambini legati alle sedie con i propri vestiti, lasciati per ore nei passeggini, strattonati per i capelli, spinti a terra e persino schiaffeggiati alla nuca. Alcuni venivano costretti a mangiare o a dormire con la forza, mentre altri subivano insulti per il modo di vestirsi, la corporatura o il nome.

