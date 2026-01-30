AlUla Tour 2026 Matteo Malucelli vince la volata della quarta tappa Beffato Jonathan Milan

Matteo Malucelli ha vinto la quarta tappa dell’AlUla Tour 2026, battendo in volata Jonathan Milan. La tappa, lunga 173 chilometri e partita da Winter Park, si è conclusa ad Hegra. Milan, che era il grande favorito, non è riuscito a conquistare il suo terzo successo di fila. Malucelli ha fatto valere le sue forze negli ultimi metri, lasciando Milan dietro di pochi centimetri. La corsa continua, con i prossimi giorni ancora da seguire.

Non è arrivato il tris di Jonathan Milan nell'AlUla Tour 2026. La quarta frazione, partita da Winter Park e conclusa ad Hegra dopo 173.4 chilometri, è stata infatti conquistata dal connazionale Matteo Malucelli che è riuscito ad imporsi nella volata finale proprio davanti al corridore della Lidl-Trek. Si tratta della diciottesima vittoria in carriera per il corridore della XDS Astana, la prima stagionale. La frazione, partita con una fuga di più di venti corridori, è entrata definitivamente nel vivo solo negli ultimi 60 chilometri. Il gruppo ha ripreso i fuggitivi a circa 56 chilometri dal traguardo, proseguendo unito verso l'arrivo.

