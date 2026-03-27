Bibite amore e risate | ecco la ricetta di Orson Welles contro le dittature

È stata pubblicata un'anticipazione del romanzo «Un pezzo grosso» di Orson Welles, disponibile nelle librerie dal 31 marzo per la casa editrice Nave di Teseo. La pubblicazione include un estratto che rivela aspetti della scrittura e dei temi trattati dall'autore, noto anche per la sua carriera nel cinema e nel teatro. La presentazione avviene con il consenso dell'editore.

Pubblichiamo per gentile concessione dell'editore una anticipazione del romanzo «Un pezzo grosso» di Orson Welles (nella foto) che sarà in libreria dal 31 marzo per i tipi della Nave di Teseo (pagg. 208, euro 18). Pubblicata soltanto in Francia nel lontano 1953 ma in un'edizione rimaneggiata e diversa dalla presente di quest'opera è stata recentemente rinvenuta una copia originale in inglese presso il Fondo Welles del Museo Nazionale del Cinema di Torino (che allestisce su Welles una mostra). Aggiunge un tassello fondamentale alla comprensione dell'immaginario e della libertà creativa di questo autore. In essa si parla di un'isola prototipo di dittatura e degli effetti dell'irruzione di una corporation delle bibite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bibite, amore e risate: ecco la ricetta di Orson Welles contro le dittature Articoli correlati Democrazia “da esportazione” nel romanzo inedito di Orson WellesArriverà in libreria il 31 marzo il romanzo inedito di Orson Welles, Un pezzo grosso, pubblicato per la prima volta in Italia da La nave di Teseo... Sciopero dell’amore contro la guerra. La ricetta satirica di LisistrataLella Costa arriva al teatro Manzoni di Monza nei panni di un’attualissima “Lisistrata“ che grida "Donne di tutto il mondo unitevi".