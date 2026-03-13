Sciopero dell’amore contro la guerra La ricetta satirica di Lisistrata
Un nuovo spettacolo al teatro Manzoni di Monza vede Lella Costa interpretare Lisistrata, la figura della commedia che invita le donne di tutto il mondo a unirsi contro la guerra. Con un tono satirico e diretto, l’attrice porta in scena un’interpretazione moderna di un classico, utilizzando la figura di Lisistrata per affrontare temi attuali con ironia e fermezza. La rappresentazione si svolge in un contesto di forte attualità, attirando l’attenzione del pubblico.
Lella Costa arriva al teatro Manzoni di Monza nei panni di un’attualissima “ Lisistrata “ che grida "Donne di tutto il mondo unitevi". Appuntamento questa sera e domani sera, alle 21 e domenica alle 16. In scena anche Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi, Irene Serini. Scritta da Aristofane nel V secolo a.C., Lisistrata è una delle più celebri commedie dell’antichità, ma la sua forza satirica e il suo messaggio restano attuali. Alla base, c’è un presupposto terribilmente serio: la guerra, la distruzione continua e ciclica dell’umanità, che sembra non trovare mai una fine. In un’Atene dove gli uomini sono tutti al fronte e la politica non sa o non vuole cambiare le cose, è una donna a proporre una rivoluzione: fermare la guerra con un’arma insospettabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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