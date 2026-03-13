Un nuovo spettacolo al teatro Manzoni di Monza vede Lella Costa interpretare Lisistrata, la figura della commedia che invita le donne di tutto il mondo a unirsi contro la guerra. Con un tono satirico e diretto, l’attrice porta in scena un’interpretazione moderna di un classico, utilizzando la figura di Lisistrata per affrontare temi attuali con ironia e fermezza. La rappresentazione si svolge in un contesto di forte attualità, attirando l’attenzione del pubblico.

Lella Costa arriva al teatro Manzoni di Monza nei panni di un’attualissima “ Lisistrata “ che grida "Donne di tutto il mondo unitevi". Appuntamento questa sera e domani sera, alle 21 e domenica alle 16. In scena anche Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi, Irene Serini. Scritta da Aristofane nel V secolo a.C., Lisistrata è una delle più celebri commedie dell’antichità, ma la sua forza satirica e il suo messaggio restano attuali. Alla base, c’è un presupposto terribilmente serio: la guerra, la distruzione continua e ciclica dell’umanità, che sembra non trovare mai una fine. In un’Atene dove gli uomini sono tutti al fronte e la politica non sa o non vuole cambiare le cose, è una donna a proporre una rivoluzione: fermare la guerra con un’arma insospettabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero dell’amore contro la guerra. La ricetta satirica di Lisistrata

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