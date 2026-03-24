La stagione 2025-26 di biathlon si è conclusa, comprendendo eventi come le Olimpiadi e le tappe di Coppa del Mondo. Tra i principali protagonisti figurano atleti francesi, italiani e di altre nazionalità, che hanno ottenuto risultati significativi durante le competizioni. Sono stati registrati numeri record e diverse vittorie di rilievo, rendendo questa stagione una delle più intense degli ultimi anni.

Domenica si è chiusa la stagione 2025-26 del biathlon, che ha regalato forti emozioni tra Coppa del Mondo e Olimpiadi. Ma chi sono stati i protagonisti principali? Ne abbiamo scelti dieci, cinque donne e cinque uomini, selezionati in base a successi e interesse che hanno creato. Arrivata seconda per due volte consecutive nella classifica generale di Coppa del Mondo, la francese era la grande favorita della vigilia, forse l’unica tra le big a dare priorità alla sfera di cristallo sulle Olimpiadi. Jeanmonnot voleva rifarsi della coppa sfuggita un anno fa, dopo una stagione da urlo, a vantaggio della tedesca Preuss al termine di un duello mozzafiato, terminato però con la triste caduta della francese a poche centinaia di metri dal traguardo dell’ultima gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon, una stagione da record! Da Jeanmonnot a Vittozzi e Giacomel, ecco i dieci protagonisti

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