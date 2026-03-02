Biathlon Coppa del Mondo | Vittozzi guida gli azzurri a Kontiolahti

La Coppa del Mondo di biathlon riprende con la tappa di Kontiolahti, in Finlandia, che segna l’inizio del trittico finale tra Finlandia, Estonia e Norvegia. Nove atleti italiani sono stati convocati per questa gara, che parte giovedì 5 marzo con la competizione individuale femminile. La competizione vede protagonisti gli atleti italiani in una serie di appuntamenti che si concluderanno nelle prossime settimane.

Riparte il circuito con il trittico finale tra Finlandia, Estonia e Norvegia. Nove italiani convocati per la tappa di Kontiolahti: si comincia giovedì 5 marzo con l’individuale femminile. La Coppa del Mondo di biathlon entra nella fase decisiva della stagione. Dopo le ultime settimane di gare, il circuito riprende il proprio cammino con le tre tappe conclusive che porteranno gli atleti a Kontiolahti, in Finlandia, poi a Otepää, in Estonia, e infine a Oslo, in Norvegia, per l’epilogo dell’annata. Il primo appuntamento è fissato proprio in Finlandia, dove si aprirà un fine settimana cruciale per le classifiche generali e di specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Coppa del Mondo biathlon Kontiolahti 2026: programma, orari, tv, streamingMessa in archivio l’avventura olimpica ad Anterselva, la Coppa del Mondo di biathlon riprende la sua corsa.

Sport invernali, gli azzurri in corsa per la Coppa del Mondo generale. Speranze da snowboard e biathlonLe maggiori speranze per l’Italia sono riposte certamente nel settore maschile dello snowboard alpino, con tre italiani tra i primi quattro...

LISA VITTOZZI REGALA IL PRIMO ORO AZZURRO NEL BIATHLON: STORICA IMPRESA PER L’ITALIA

Contenuti utili per approfondire Coppa del Mondo.

Temi più discussi: Quando ricomincia il biathlon? Il calendario delle ultime tre tappe di Coppa del Mondo 2026; Il programma delle gare settimanali: riprendono i circuiti di Coppa del mondo; Dorothea Wierer: il ritiro nella sua Anterselva alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Biathlon; Sci nordico e biathlon – Programma e orari delle gare di sabato 28 febbraio.

Biathlon, i convocati dell’Italia per Kontolahti. Vittozzi la stella azzurra, torna PasslerDopo una lunga pausa per dare spazio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, riparte nei prossimi giorni la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon ... oasport.it

Coppa del Mondo biathlon Kontiolahti 2026: programma, orari, tv, streamingMessa in archivio l'avventura olimpica ad Anterselva, la Coppa del Mondo di biathlon riprende la sua corsa. Sulle nevi di Kontiolahti, in Finlandia, il ... oasport.it

L’atleta non parteciperà alle prossime tappe di Coppa del mondo previste in Val di Fassa - facebook.com facebook

Dopo il bronzo olimpico in discesa, torna in Coppa del Mondo di sci alpino in grande stile! Prima un terzo posto nella sua specialità, come a #MilanoCortina2026… Poi una grande vittoria in superG in Andorra! La nostra cover della settimana è tutta per So x.com