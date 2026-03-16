Giuseppe 'Beppe' Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale Italiana, oggi opinionista, ha commentato le recenti scelte tattiche del Milan sottolineando come la squadra possa funzionare con e senza Rabiot. Ha evidenziato che giocare senza una punta centrale richiede determinate condizioni, senza entrare nel merito delle motivazioni o delle conseguenze di queste scelte.

Ma la stagione non è certo finita qui: il Milan di Allegri dovrà lottare per conquistare un piazzamento utile per disputare la prossima edizione della Champions League. Nel post-partita dello stadio 'Olimpico', Giuseppe 'Beppe' Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale Italiana, apprezzato opinionista e telecronista per 'Sky Sport', ha cercato di individuare le cause della débâcle rossonera. "Il Milan senza punta di sfondamento funziona per il tipo di partita che vuoi fare. Il primo tempo il Milan non l’ha fatto bene, nel secondo ha cercato di creare qualcosa. In campo aperto qualche limite in più lo ha questa squadra, e va un po’ in difficoltà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bergomi: “C’è un Milan con e un Milan senza Rabiot. Giocare senza punta funziona solo se …”

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