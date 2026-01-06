Grande attesa per la Lotteria Italia a Palermo venduti oltre 20 mila biglietti in più rispetto all' anno scorso
La Lotteria Italia si avvicina con un aumento significativo nelle vendite in Sicilia. A Palermo, sono stati venduti oltre 20 mila biglietti in più rispetto allo scorso anno, segnalando un interesse crescente tra i cittadini. Questa tendenza riflette l’attenzione verso l’evento e la partecipazione diffusa in tutta la regione.
Impennata di vendite per la Lotteria Italia in Sicilia: solo a Palermo sono stati venduti oltre 20 mila biglietti in più rispetto all'anno precedente. Come riportano i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in tutta la regione sono stati venduti 505.920 tagliandi, il +13% in più rispetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Lotteria Italia: Toscana, record di biglietti venduti (più 9,7%). Attesa per l’estrazione
Leggi anche: Lotteria Italia 2025-2026: attesa per l’estrazione finale. Boom di biglietti venduti
Lotteria Italia 2025-2026: attesa per l’estrazione finale. Boom di biglietti venduti; Lotteria Italia, è record: venduti 9,6 milioni di biglietti; È la notte della Lotteria Italia: anche l’Abruzzo incrocia le dita; Lotteria Italia, quali e quanti sono i premi sin qui aggiudicati in provincia di Napoli.
Estrazione della Lotteria Italia 2026, grande attesa per i biglietti vincenti a Torino e in Piemonte - Nell’edizione di quest’anno, la vendita dei biglietti è salita del 10 per cento: Agipro stima oltre 9,6 milioni di tagliandi venduti. torinotoday.it
Lotteria Italia 2025-2026, tutti i biglietti vincenti in diretta: su Affari Tuoi i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria - Su Rai 1 in diretta con Stefano de Martino e i suoi ospiti tutti i numeri vincenti della Lotteria Italia 2025- ilmattino.it
Estrazione Lotteria Italia 2025: stasera su Rai 1 con Affari Tuoi. Premi, orari e come controllare i biglietti - La vera novità della Lotteria Italia 2025 è rappresentata dal premio speciale di 300mila euro. italiaoggi.it
"Presso la nera cappa del camino, una calzina in grande attesa sta. Con il suo sacco ed il suo lumicino a notte la Befana scenderà." Mentre la Befana quest'anno la festeggiamo con un tenero disegno di Phoebe Galli (@phoebesketchezs), ex studentess - facebook.com facebook
Grande attesa per la Regata delle Befane! Il 6 gennaio a Venezia la Befana arriverà a bordo di imbarcazioni a remi per questo tradizionale appuntamento ! Giunta alla sua 45esima edizione e organizzata dalla Reale Società Canottieri Bucintoro, la manif x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.