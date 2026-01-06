Grande attesa per la Lotteria Italia a Palermo venduti oltre 20 mila biglietti in più rispetto all' anno scorso

La Lotteria Italia si avvicina con un aumento significativo nelle vendite in Sicilia. A Palermo, sono stati venduti oltre 20 mila biglietti in più rispetto allo scorso anno, segnalando un interesse crescente tra i cittadini. Questa tendenza riflette l’attenzione verso l’evento e la partecipazione diffusa in tutta la regione.

Impennata di vendite per la Lotteria Italia in Sicilia: solo a Palermo sono stati venduti oltre 20 mila biglietti in più rispetto all'anno precedente. Come riportano i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in tutta la regione sono stati venduti 505.920 tagliandi, il +13% in più rispetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

