Il centrocampista giallorosso Dino Mehic è stato sottoposto ieri a un intervento alla clinica Quisisana di Roma per trattare un’ernia dello sportivo. L’operazione si è conclusa con successo e si è reso noto che il giocatore potrà iniziare il percorso di recupero nelle prossime settimane. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento o sui tempi di recupero.

Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento perfettamente riuscito per il centrocampista giallorosso Dino Mehic operato ieri alla clinica Quisisana a Roma per risolvere quella che viene comunemente definita come ernia dello sportivo. Il mediano della Strega era fermo da qualche settimana e si era visto a bordo campo mercoledì nell’ultima seduta a porte aperte. Nei giorni scorsi mister Floro Flores aveva spiegato che Mehic stava valutando, insieme allo staff medico, la strada migliore da intraprendere per guarire in maniera definitiva. La scelta, alla fine, è caduta sull’intervento chirurgico che permetterà a Mehic di ristabilirsi del tutto e riprendere a giocare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, intervento riuscito per il centrocampista Mehic

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