Infortunio Rovella intervento riuscito per il centrocampista della Lazio | il comunicato del club

Nicolò Rovella si è infortunato durante la partita contro il Cagliari, una caduta che ha richiesto un intervento chirurgico. La Lazio ha confermato che l’operazione è andata a buon fine e il centrocampista si trova ora in fase di recupero. Il giocatore ha subito un trauma che ha reso necessario l’intervento per ridurre il rischio di complicanze future. La squadra si prepara a gestire la sua assenza in vista delle prossime partite.

Infortunio Rovella, intervento riuscito per il centrocampista della Lazio: il comunicato del club

