Il centrocampista del Benevento è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso la clinica Quisisana di Roma. L'operazione, avvenuta ieri, riguardava un'ernia dello sportivo. La società ha diffuso una nota ufficiale confermando l’intervento e fornendo aggiornamenti sulle condizioni del calciatore. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle tempistiche di recupero o sulle modalità dell’intervento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento chirurgico per il centrocampista giallorosso Dino Mehic operato ieri alla clinica Quisisana a Roma per risolvere quella che viene comunemente definita come ernia dello sportivo. Il mediano della Strega era fermo da qualche settimana e si era visto a bordo campo mercoledì nell’ultima seduta a porte aperte. Nei giorni scorsi mister Floro Flores aveva spiegato che Mehic stava valutando, insieme allo staff medico, la strada migliore da intraprendere per guarire in maniera definitiva. La scelta, alla fine, è caduta sull’intervento chirurgico che permetterà a Mehic di ristabilirsi del tutto e riprendere a giocare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, intervento per il centrocampista Mehic: la nota del club

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