Infortunio De Ketelaere arrivano buone notizie! Intervento riuscito per il nerazzurro la nota del club

Buone notizie per l’Atalanta e il giocatore. Charles De Ketelaere si è sottoposto a un intervento dopo aver subito una lesione al menisco. Secondo il comunicato ufficiale del club, l’operazione è riuscita e le sue condizioni sono incoraggianti. Ora seguiranno le fasi di recupero, ma per il momento l’esito è positivo.

Infortunio Acerbi, non arrivano delle buone notizie per il difensore nerazzurro: il comunicato del club dopo gli esami effettuati sul giocatore L'infortunio di Acerbi rappresenta un colpo importante per l'Inter, che perde uno dei suoi difensori più esperti in un momento cruciale della stagione. Infortunio Gatti, effettuata l'operazione: intervento perfettamente riuscito. La nota ufficiale della Juventus De Ketelaere, menisco lesionato. Rischio lungo stop sul più bello per l'Atalanta; Lazio-Atalanta, De Ketelaere salterà la sfida di sabato per infortunio; Atalanta, De Ketelaere va KO contro la Cremonese: a rischio la gara col Napoli; Infortunio De Ketelaere, l'esito degli esami al ginocchio: quando torna e quante partite salta il giocatore dell'Atalanta. Infortunio De Ketelaere, c'è già il verdetto per Lazio-Atalanta 25^ giornataInfortunio De Ketelaere - All'indomani della vittoria contro la Cremonese arrivata nella 24^ giornata di Serie A, in casa ... Atalanta, intervento riuscito per De KetelaereIntervento riuscito per Charles De Ketelaere dopo l'infortunio: il comunicato dell'Atalanta sulle sue condizioni ... «Lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro»: è questa la diagnosi che preoccupa l'Atalanta e Palladino, dopo l'infortunio rimediato da Charles De Ketelaere durante il riscaldamento di Atalanta-Cremonese, in seguito a un tiro in po

