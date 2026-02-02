Festa di Sant' Agata 2026 | 100 operatori Gema impegnati in turni straordinari dal 3 al 6 febbraio

La Festa di Sant'Agata 2026 si avvicina e quest’anno Gema SpA schiera 100 operai, impegnati in turni straordinari tra il 3 e il 6 febbraio. Da giorni, i lavoratori sono al lavoro per preparare i percorsi e garantire che tutto sia pronto per il grande evento. Il 5 febbraio, verranno sparate 80 tonnellate di segatura sul percorso interno del fercolo per facilitarne il passaggio, e i lavori di rimozione inizieranno subito dopo il passaggio, il 6 febbraio. La macchina organizzativa si muove senza

Nella giornata di oggi, lunedì 2 - fanno sapere dalla Direzione Ecologia - verranno rimossi i cestini lungo il percorso previsto del fercolo, come ogni anno verranno predisposti appositi carrellati nelle vie limitrofe a disposizione di devoti e turisti per evitare di gettare a terra i rifiuti. Gli operatori Gema, in campo su tutti i luoghi di devozione della Santa per garantire pulizia e decoro, supporteranno anche l'allestimento dei classici altarini ove previsti. Nei giorni della Festa verrà garantita la raccolta porta a porta, per cui si raccomanda di rispettare gli orari e la tipologia di conferimento.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su SantAgata Festa Festa di Sant’Agata, al via domenica i matinée musicali a Palazzo degli Elefanti Domenica 18 gennaio, alle ore 11, prende il via al Palazzo degli Elefanti il ciclo di matinée musicali organizzato dall’amministrazione Trantino in occasione della Festa di Sant’Agata 2026. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 2 al 6 febbraio 2026: Agata e Mimmo lasciano Milano? Durante questa settimana, i fan della soap italiana Il Paradiso delle Signore si preparano a una serie di sorprese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su SantAgata Festa Argomenti discussi: Catania si veste di fede e identità: tutte le iniziative per la Festa di Sant’Agata; Festa di Sant’Agata 2026, l'anno del Giubileo agatino: il programma tra fede, cultura e sport; Sant’Agata 2026: il programma completo degli eventi e delle celebrazioni; Sant’Agata 2026, presentati gli eventi sportivi e culturali della Festa: previste alcune novità. Sant’Agata 2026: il programma completo degli eventi e delle celebrazioniProgramma Sant’Agata 2026: il 3 dicembre 2025 si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione del programma della Festa di Sant’Agata 2026 all’Arcivescovado di Catania, in sala erano presenti: l ... catania.liveuniversity.it Festa di Sant'Agata ecco il piano sicurezza. Smentita la fake news dell'accesso a pagamento in CattedralePercorsi, capienza e misure per garantire sicurezza e accessibilità alle celebrazioni per la Patrona di Catania ... lasicilia.it #Buongiorno e Viva #SantAgata. Anche quest’anno avrò l'onore di raccontare la Festa di #SAgata a livello nazionale: infatti GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO alle 7,30!3 poi a partire dalle 9 per tutta la seconda parte del programma sarò in collegamento in diretta nella tr - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.