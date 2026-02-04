Cittadini di Niscemi celebrano Sant’Agata con candelore Renna avvisa sulle feste di fine anno

A Niscemi i cittadini si sono radunati di notte per celebrare Sant’Agata con le tradizionali candelore. Le strade si sono riempite di luci e suoni, mentre la musica sacra accompagnava i fedeli nel rispetto della tradizione. Intanto, il sindaco Renna ha avvertito: “Le candelore sono di Sant’Agata”, invitando tutti a mantenere il senso autentico della festa e a evitare fraintendimenti. La piazza si è animata tra canti e preghiere, in un momento che riporta al cuore della cultura locale

**Niscemi celebra Sant'Agata con candelore, Renna monita i fedeli: "Le candelore sono di Sant'Agata"** Mercoledì 4 febbraio 2026, nel cuore della notte di Niscemi, il silenzio della piazza era interrotto soltanto dal rumore delle fiamme che si accendono e si spegnono, accompagnate da una musica sacra che sembrava voler portare il messaggio della santità a ogni passo. Le candelore – tradizionali lampade illuminate che si accendono per la festa di Sant'Agata – erano state accese in piazza Stesicoro, in attesa della salita dei Cappuccini, e la città era pronta per il suo momento più importante della stagione religiosa.

