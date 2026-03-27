Il 28 marzo, nei Giardini del Mulino Pacifico a Benevento, si svolgerà l’iniziativa nazionale “10, 100, 1000 Piazze per la Pace”. L’evento coinvolge donne e cittadini che si riuniscono per creare un tappeto collettivo contro la guerra, in un’azione simbolica di solidarietà e impegno civico. L’iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della pace attraverso un gesto condiviso in diverse città italiane.

Nei Giardini del Mulino Pacifico l’iniziativa nazionale per la pace: donne e cittadini insieme per tessere un tappeto collettivo contro la guerra.. Come in molte piazze d’Italia anche a Benevento sabato 28 marzo si terrà nei Giardini del Teatro Mulino Pacifico in via Appio Claudio n. 17, dalle ore 16 alle 20, la manifestazione “10, 100, 1000 Piazze per la Pace” – mani unite per tessere la Pace. L’evento è organizzato in collaborazione con Solot Compagnia Stabile, Culture e Letture Aps, Libreria Barbarossa, Tanto per Gioco, Consulta delle donne Comune di Benevento, Artemide Aps, Comitato Pari Opportunità – Ordine Avvocati di Benevento, Centro Studi Carmen Castiello. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento, “10, 100, 1000 Piazze per la Pace” il 28 marzo

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