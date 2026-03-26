Sabato 28 marzo si svolge la manifestazione “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace” a Napoli, in Piazza Municipio. L’evento coinvolge oltre 125 comuni in tutta Italia, dai più grandi ai più piccoli, e vede la partecipazione di donne che presenteranno i loro lavori dedicati alla pace. La manifestazione si svolge contemporaneamente in molte piazze del paese, creando un collegamento tra diverse località.

Sabato 28 marzo in “10 100 1000 piazze di donne per la pace” che porteranno in più di 125 comuni grandi e piccoli, dal nord al sud d’Italia, i loro preziosi e significativi lavori per la pace. Inoltre, sabato 20 giugno, questi manufatti, frutto incondizionato dell’arte dello “stare insieme” di migliaia di donne di età diverse, e di provenienze ed esperienze diverse, saranno portati a Roma per una grande manifestazione nazionale per la pace. Cucire, ricamare, tessere, lavorare a maglia, ad uncinetto e dipingere, tutte insieme per settimane, ha creato in tutta Italia un “ordito” di forte impegno e grande partecipazione, proprio come la trama di un tessuto resistente, capace di fare da argine alla violenza armata. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, in Piazza Municipio la manifestazione “10, 100, 1000 PIAZZE PER LA PACE”

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