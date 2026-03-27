Belve Crime Stefania Cappa chiede € 15mila per l' ospitata Francesca Fagnani nega il cachet e fa saltare l' intervista - RUMOR

Stefania Cappa non sarà presente a Belve Crime. Secondo voci, avrebbe chiesto un compenso di 15mila euro per l’ospitata, ma la produzione avrebbe negato il pagamento. La mancata intesa ha portato alla cancellazione dell’intervista.

Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime, la cugina di Chiara Poggi avrebbe richiesto un cachet alto, la Fagnani avrebbe rifiutato La cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, non sarà ospite di Belve Crime, lo spin off di Belve condotto da Francesca Fagnani: la ragazza avrebbe chiesto un c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temi più discussi: Salta l'intervista di Stefania Cappa a Belve Crime, avrebbe chiesto un cachet di 15 mila euro (ma il servizio pubblico non riconosce compensi ai protagonisti dei casi di nera); Stefania Cappa non sarà ospite a Belve Crime di Francesca Fagnani, voci di un mancato accordo sul cachet; Davvero la Fagnani stava per intervistare Stefania Cappa a Belve Crime? Pare che il colpaccio totale su Garlasco sia saltato per una questione di soldi, ma…; Stefania Cappa a Belve Crime, salta l'intervista: cachet troppo alto. Alle Iene disse: Parlerò, ma dovete pagarmi milioni.

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